ua ru
Чт, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Флорида" на останніх секундах вирвала путівку до фіналу Кубка Стенлі-2023

Новость на русском →
Санрайз, Четвер 25 травня 2023 09:58
"Флорида" на останніх секундах вирвала путівку до фіналу Кубка Стенлі-2023 Фото: "Пантерз" із Призом принца Уельського (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорців

Перемогою "Флориди Пантерз" завершилася фінальна серія Східної конференції Національної хокейної ліги проти "Кароліни Гаррікейнз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стенлі, Східна конференція, фінал

"Флорида" – "Кароліна" – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1); серія – 4:0

Шайби: Дюклер, 00:41, Ломберг, 29:49, Ткачук, 10:23, 59:55 – Штястни, 13:03, Терявяйнен, 22:51, Фаст, 56:38

Флоридці відкрили рахунок на першій хвилині четвертого матчу. Блискавична атака "Пантерз" закінчилася влучним кидком Дюклера з близької відстані. А в середині першого періоду Ткачук на "п'ятаку" реалізував момент, коли господарі льоду були в більшості.

Утім, "Гаррікейнз" спромоглися повернутися до гри. Спершу Штястни проштовхнув шайбу за лінію після того, як воротар не зафіксував "диск" із рикошету від стійки. А на старті другої 20-хвилинки Терявяйнен у два дотики відправив шайбу в дев'ятку воріт.

"Пантерз" знову вийшли вперед на екваторі поєдинку. Ломберг виявився найспритнішим на "п'ятаку" гостей під час масованої атаки флоридців. Новий же спалах активності від обох команд припав на останні п'ять хвилин основного часу.

На майданчику розгорнулася справжня драма. За три з хвостиком хвилини до сирени Фаст класним кидком із центральної зони зрівняв рахунок і, здається, забезпечив "Кароліні" овертайм. Однак, за п'ять (!) секунд до кінця основного часу Ткачук майстерно розібрався в більшості та вивів "Флориду" до першого з 1996 року фіналу Кубка Стенлі.

До слова, напередодні "Вегас" здобув третю перемогу над "Далласом" у фіналі Західної конференції НХЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром