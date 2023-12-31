Кубковая лихорадка Гвардиолы, Усик на коне и сомнительная ода Месси: каким был 2023 год в спорте

Январь. Посреди зимы главным событием традиционно стал Australian Open. Местные власти сняли все претензии к Новаку Джоковичу перед турниром, поэтому после коронавирусной паузы он снова приехал на Зеленый континент. Главная цель поездки серба в Мельбурн была прозаической – десятый титул первого мэйджора года.

С заданием Джокович справился на все сто. В финале балканец в трех сетах оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса. Завоеванный трофей Открытого чемпионата Австралии позволил сербскому теннисисту догнать Рафаэля Надаля в лидерах по количеству побед на турнирах серии "Грэнд Слэм" (по 22).

Февраль. Если для украинцев 2023-й навсегда останется годом двух Рождеств, то для футбола – годом двух Клубных чемпионатов мира. В феврале турнир принял Марокко, а в решающем поединке мадридский "Реал" с Андреем Луниным в старте встретился с аравийским "Аль-Хилялем" из Эр-Рияда. Вышел настоящий голевой фестиваль.

Фото: Андрей Лунин и остальные мадридцы в золоте (si.com)

Королевский клуб заявку на успех подал в первые 20 минут, когда забили Винисиус Жуниор и Феде Вальверде. Аравийцы огрызнулись голом Муссы Марега, но в начале второй половины не усмотрели за Каримом Бензема и тем же Вальверде. Аргентинец Лусиано Вьетто выдал дубль, но и Винисиус забил второй раз, так что трофей у "Реала".

Март. В первый весенний месяц завершился сезон 2022/23 Кубка мира по биатлону. Чемпионом среди мужчин стал Йоханнес Бе. Правда, титул норвежец гарантировал задолго до последних гонок сезона. Звездный биатлонист выиграл 16 стартов и взял 18 подиумов, отдав с барского плеча конкурентам пять побед на всех.

Гораздо больше интриги было в женских состязаниях. Сразу четыре спортсменки выиграли по 3 гонки, так что на первый план вышла общая стабильность выступлений. С ней лучше всего сложилось у Жюлии Симон. Французская биатлонистка чаще всего бывала на подиумах (10 раз), и опередила в общем зачете итальянку Доротею Вирер.

Апрель. После годовой паузы, связанной с беременностью и рождением дочери, на корт вернулась самая титулованная отечественная теннисистка Элина Свитолина. Начала украинка на грутне в Штатах, а затем перебралась в Европу. Апрель бывшая третья ракетка мира потратила на возврат оптимальных физических кондиций.

Фото: Элина Свитолина сумела победить саму Игу Свентек (Getty Images)

За это время она проиграла четыре поединка из пяти. А вот уже в следующем месяце Свитолина взялась за возвращение в теннисную элиту. До конца года ей это удалось. Заметных побед было немало. Главным достижением года для украинки стал выход в полуфинал Уимблдонского турнира и финиш в топ-25 рейтинга WTA.

Май. Последний весенний месяц ознаменовался вниманием к песчаным кортам столицы Франции. Впрочем, "Ролан Гаррос" и в мужском, и в женском одиночном разрядах закончился довольно прогнозируемо – победами Новака Джоковича и Иги Свентек соответственно. Но путь обоих к триумфу был тернист.

Звездной польке в 1/4 финала пришлось поднапрячься с американкой Кори Гауфф, а бразильянку Беатрис Хаддад Майю в полуфинале она одолела только на тай-брейке. Финал с Каролиной Муховой из Чехии вообще дошел до третьей партии. Волевые победы имел и Джокович, но норвежец Каспер Рууд не взял ни одного сета.

Июнь. Заокеанский спорт порадовал чемпионскими премьерами. Дебютные титулы завоевали победители Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги. Баскетбольный "Денвер Наггетс" давно грезил перстнями. Команда трижды за 5 лет выиграла дивизион, но "сдувалась" в плей-офф. Но теперь Никола Йокич и Ко довели дело до конца, разбив "Майами" (4:1).

В финале Кубка Стэнли интриги тоже не было. "Вегас" через 6 лет после основания команды выиграл трофей, эффектно разбив в серии до четырех побед "Флориду". Последний матч невадцы придержали на домашний лед и просто смяли "Пантерз" (9:3). Есть в этом триумфе и украинская доля. Скаутами "Голден Найтс" в Европе работают украинцы Александр Годынюк и Сергей Гапшенко.

Фото: Хоккейный Кубок Стэнли весит 15,5 кг (usatoday.com)

Наконец-то дошел до европейской славы "Манчестер Сити". Хосеп Гвардиола с энной попытки сделал "горожан" победителями Лиги чемпионов. Хотя финал с миланским "Интером" вполне мог сложиться по-другому. Но везет сильнейшим, а в составе английского гранда нашелся герой в лице Родри. Легендарным сезон делают другие победы "Сити" – титул АПЛ и Кубок Англии, сделавшие сладким слово "требл".

Июль. В середине лета завершился футбольный Евро-2023 среди молодежи. Там приятно удивила сборная Украины U-21. Подопечные Руслана Ротаня уверенно вышли из группы (7 очков), а в четвертьфинале уложили на лопатки Францию с голами Судакова (дважды) и Бондаренко. Последний забил и в 1/2 финала, но испанцы ответили пятью голами.

Однако главную задачу на турнир "сине-желтые" выполнили. Молодежная сборная завоевала путевку на Олимпийские игры-2024. В столицу Франции команду повезет Ротань, хотя свою работу с Украиной U-21 он завершил. Во главе ее оказался соратник наставника национальной команды Унаи Мельгоса. Украинские футболисты впервые станут олимпийцами.

Август. Продолжил пополнять клубный музей трофеями "Манчестер Сити". Команда Пепа Гвардиолы завоевала Суперкубок УЕФА, одолев в одноматчевом турнире испанскую "Севилью". Поединок снова сложился непросто для "горожан". Нервионцы повели в середине первого тайма после забитого Эн-Несири мяча.

Английский гранд отыгрался во второй половине стараниями Палмера, который впоследствии будет продан в лондонский "Челси". На большее замахнуться ни одна из команд не смогла, так что пришлось довериться лотерее одиннадцатиметровых. Футболисты "Ман Сити" все 5 попыток исполнили удачно. Гудель же последним ударом "Севильи" попал в перекладину.

Во второй раз подряд в августе вышел в ринг Александр Усик. Украинец в статусе чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO, IBO встретился с британцем Даниелем Дюбуа. Поединок получился нелегким и даже немного скандальным. В пятом раунде Усик получил удар на грани фола и упал. Мнения разделились. Рефери, команда украинца и функционеры убеждают, что Дюбуа попал ниже пояса. Сам британец, его свита и часть боксеров назвали удар легальным. Тем не менее, Усик получил время прийти в себя, а в 9-м раунде нокаутировал оппонента. Тайсон Фьюри – следующий?..

Сентябрь. В начале осени завершился последний теннисный мэйджор года – US Open. После "отдыха" на Уимблдоне, где Новак Джокович проиграл финал будущему теннису Карлосу Алькарасу, серб снова предстал во всей красе. Идентичный к травяному "Грэнд Слэму" решающий матч сорвал нейтральный Даниил Медведев.

Поэтому вместо реванша за Уимблдонский турнир Джокович должен был порадовать прогрессивных болельщиков победой над россиянином. Братский серб с этим справился довольно легко, разбив оппонента за три сета. Даже женский финал был конкурентнее, где хозяйка кортов Коко Гауфф удвоила радость победой над очень "нейтральной" белоруской Ариной Соболенко.

Октябрь. Еще каких-то двадцать лет назад "Золотой мяч" заслуженно был главным индивидуальным призом в мире футбола. Подмочили этот статус два обстоятельства – сотрудничество редакции France Football с ФИФА и "инопланетное" доминирование Криштиану Роналду и Лионеля Месси. И если с функционерами удалось распрощаться, то выйти из плена популярности действительно великих исполнителей – наполовину.

Будем откровенны, минимум в третий раз "Золотой мяч" Месси оказался под огромным вопросом. В этом году аргентинец выиграл "аж" Лигу 1 с ПСЖ и Кубок лег с "Интером Майами". Зато форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд – 4 трофея, "Золотую бутсу" АПЛ и Европы и титул лучшего бомбардира Лиги чемпионов. Но приз достался Месси, которого спасла... ФИФА – проведением ЧМ-2022 посреди сезона.

Ноябрь. Зато нового доминатора получила Формула-1. И хотя последний гран-при сезона состоялся в конце осени, но поздравлять Макса Ферстаппена с третьим триумфом можно было еще летом. Пилот "Ред Булла" был совершенно недосягаем в этом году. Он выиграл 19 (!) из 22-х гонок и 4 спринта, показал 9 самых быстрых кругов и завоевал 12 поулов.

Фото: Макс Ферстаппен стал трехкратным чемпионом мира (redbullcontentpool.com)

За год Ферстаппен покорил ряд рекордов Королевы автоспорта. Наибольшее количество побед за сезон, самый высокий процент побед, больше всего побед подряд, наибольшее количество подиумов за сезон. Большинство этих достижений могут больше никогда не перекрыть. По крайней мере, они будут держаться до нового наследника Шумахера, Феттеля, Хэмилтона и теперь и Ферстаппена...

Подтвердила статус "номера один" в теннисе и Ига Свентек. Все сомнения в лидерстве полька развеяла на WTA Finals в мексиканском Канкуне. По пути к кубку она одолела всех сильнейших оппоненток – Маркету Вондроушову, Кори Гауффа, Онс Жабер, Арину Соболенко и Джессику Пегулу. За весь 2023 год Свентек потерпела лишь 11 поражений, в том числе одно – от Элины Свитолиной.

Декабрь. Пока часть акул пера пытается отыскать кризисные явления в игре "Манчестер Сити", команда Хосепа Гвардиолы продолжила штамповать новые достижения. В этот раз "горожане" без лишних проблем оформили титул лучшего клуба планеты. Все реформы ФИФА вместе взятые не способны изменить превосходство Европы в мире футбола.

На турнире в Саудовской Аравии "Ман Сити" провел два поединка, забил 7 мячей и не пропустил ни одного. В отсутствие Эрлинга Холанда роль короля атак на себя забрал чемпион мира Хулиан Альварес. В финале против бразильского "Флуминенсе" (4:0) он дважды забил и ассистировал партнеру по команде, но лучшим игроком Клубного ЧМ-2023 стал герой финала Лиги чемпионов Родри.