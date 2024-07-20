Кубинці масово їдуть на війну в Україні: ЗМІ назвали причину

Анонімні джерела видання зазначили, що добровольці записуються через неофіційні канали. Загальна кількість учасників бойових дій, ймовірно, становить кілька сотень, хоча точні дані встановити важко.

Бідні кубинці готові приєднатися до війни через щедрі виплати російської влади. Олії у вогонь підливає економічна криза, що супроводжується відключенням електроенергії та нестачею продовольства, наслідком чого стала масова міграція і вуличні протести. Деяких також приваблює перспектива отримати російський паспорт після підписання в січні диктатором Володимиром Путіним указу, що дозволяє іноземцям отримувати громадянство в обмін на службу на війні.

"Ми були тими, хто дізнався і оприлюднив інформацію про те, що кілька кубинців, які перебували в Європі, були завербовані для участі у війні. Ми вжили заходів проти тих, хто намагався з Куби також поїхати на війну", - сказав заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Косьо в інтерв'ю телебаченню і радіо Bloomberg у квітні.

Впродовж десятиліть Російська Федерація та Куба мають тісні політичні зв'язки, починаючи з підтримки СРСР Гавани проти торгового ембарго США після комуністичної революції 1959 року під керівництвом Фіделя Кастро. У березні цього року Росія відправила на Кубу танкери з сирою нафтою, щоб допомогти полегшити економічний спад, а у червні в Гавані із запланованим візитом пришвартувалася група військово-морських кораблів.

Водночас, зазначає Bloomberg, кількість новобранців для участі у війні, сьогодні набагато менша, порівняно з епохою "холодної війни", коли десятки тисяч кубинців воювали в Анголі в 1970-х і 1980-х роках разом з сотнями радянських військових радників в опосередкованій війні проти США та їхніх союзників.

Безумовно, кількість кубинців, які відвідують Росію, переважно туристів, за останні роки різко скоротилася - з майже 77 тисяч у 2021 році до близько 15 тисяч минулого року. Однак кількість тих, хто декларує, що перебуває у справах, подвоїлася: з 492 у 2021 році до 942 минулого року.

Офіційна Гавана, посилає суперечливі сигнали щодо участі своїх громадян у війні в Україні. Буквально за кілька годин після того, як у вересні посол Куби в Москві заявив, що його уряд не заперечує проти вступу кубинців до лав російської армії, міністр закордонних справ Бруно Родрігес заявив, що "однозначна" позиція Гавани полягає в протистоянні такого втручання.

Після того, як у вересні 2023 року були заарештовані 17 осіб, пов'язаних з імовірною мережею торгівлі людьми, що заманювала кубинців воювати на боці Росії, МЗС у своїй заяві підкреслив, що "Куба не бере участі у війні в Україні" та буде діяти "рішуче", щоб зупинити будь-які кампанії з вербування.