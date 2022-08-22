На Кубе зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

На Кубе зафиксировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян. Инфицированным оказался турист из Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Согласно данным Министерства здравоохранения страны, зараженный инфекцией итальянец прибыл на Кубу 15 августа. Впоследствии его госпитализировали в критическом состоянии.

СМИ указывают, что мужчина остановился в арендованном доме и успел посетить несколько мест в западных провинциях Кубы.

Что известно об обезьяньей оспе

Оспа обезьян-это вирусное заболевание, которое передается человеку от животных. Симптомы заболевания похожи на те, которые фиксировали у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже.

Обычно симптомы проходят без всякого лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.

К слову, по информации ВОЗ, уже в 92 странах мира выявлено более 35 тысяч случаев этой болезни, из которых 12 человек скончались.