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На Кубе зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

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Понедельник 22 августа 2022 05:05
На Кубе зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян Фото: На Кубе зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

На Кубе зафиксировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян. Инфицированным оказался турист из Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Согласно данным Министерства здравоохранения страны, зараженный инфекцией итальянец прибыл на Кубу 15 августа. Впоследствии его госпитализировали в критическом состоянии.

СМИ указывают, что мужчина остановился в арендованном доме и успел посетить несколько мест в западных провинциях Кубы.

Что известно об обезьяньей оспе

Оспа обезьян-это вирусное заболевание, которое передается человеку от животных. Симптомы заболевания похожи на те, которые фиксировали у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже.

Обычно симптомы проходят без всякого лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.

К слову, по информации ВОЗ, уже в 92 странах мира выявлено более 35 тысяч случаев этой болезни, из которых 12 человек скончались.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что шансы на распространение обезьяньей оспы в нашей стране очень малы.

Подробнее о симптомах и передаче заболевания - читайте в материале РБК-Украина.

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Куба Оспа обезьян
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