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На Кубі зафіксували перший випадок зараження віспою мавп

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Понеділок 22 серпня 2022 05:05
На Кубі зафіксували перший випадок зараження віспою мавп Фото: На Кубі зафіксували перший випадок зараження віспою мавп (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На Кубі зафіксували перший випадок зараження вірусом віспи мавп. Інфікованим виявився турист із Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я країни, заражений інфекцією італієць прибув на Кубу 15 серпня. Згодом його госпіталізовали у критичному стані.

ЗМІ вказують, що чоловік зупинився в орендованому будинку та встиг відвідати кілька місць у західних провінціях Куби.

Що відомо про мавпячу віспу

Віспа мавп - це вірусне захворювання, яке передається людині від тварин. Симптоми захворювання схожі на ті, які фіксували у пацієнтів із натуральною віспою, проте менш серйозні. Серед них: лихоманка, головний біль, слабкість, висипання на шкірі.

Зазвичай симптоми минають без будь-якого лікування протягом двох-трьох тижнів, але в деяких випадках спричиняють ускладнення, які можуть призвести до смерті.

До слова, за інформацією ВООЗ, вже у 92 країнах світу виявлено 35 тисяч випадків цієї хвороби, з яких 12 осіб - померли.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що шанси на поширення мавпячої віспи у нашій країні дуже малі.

Детальніше про симптоми та передачу захворювання - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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