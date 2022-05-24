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Оспа обезьян Украине не грозит: в Минздраве объяснили почему

Новина українською →
Киев, Вторник 24 мая 2022 10:51
Оспа обезьян Украине не грозит: в Минздраве объяснили почему Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины очень малы. Поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По его словам, сейчас в мире зарегистрировано 258 случаев, это 171 подтвержденный и 87 подозрительных.

"Вирус действительно стабильный, поэтому он не так быстро мутирует, как, например, коронавирус, и течение довольно легкое. Намного легче оспа. Мы сейчас находимся на этапе готовности и на этапе мониторинга этой ситуации", - заявил Кузин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день случаев инфицирования обезьяньей оспой в Украине нет.

"Чтобы инфицироваться нужен длительный близкий контакт с больным человеком", - заявил Кузин, добавив, что если украинец инфицируется вирусом на территории ЕС, он будет находиться там до момента полного выздоровления.

Ранее в ВОЗ сообщили о более 100 случаях заболевания в странах Европы и Северной Америки.

Кроме того, в Бельгии вводят карантин для больных оспой обезьян. В стране подтвержден четвертый случай.

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Министерство здравоохранения Украины Оспа обезьян Украина
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