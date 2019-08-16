На Кубе от удара молнии погибли пять человек

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Среди погибших - трое детей

В результате удара молнии на пляже в Санта-Крус-дель-Норте (Куба) погибли пять человек, среди них - трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Granma.

Сообщается, что среди погибших - трое детей. Еще один несовершеннолетний госпитализирован, его состояние стабильное.

По данным специалистов из кубинского Института геофизики и астрономии, ежегодно на острове вследствие ударов молний погибают не менее 65 человек - больше, чем из-за ураганов.

Отмечается, что с 1979 по 2013 год на острове из-за попадания молнии погибли 1,7 тыс. человек.

Напомним, в Черниговской области на протяжении 13-14 августа из-за попадания молнии горело 5 зданий и 115 населенных пунктов Черниговской области были обесточены.

Как сообщало РБК-Украина, из-за непогоды более 200 населенных пунктов Украины остались без электроэнергии. Ураган затронул 5 областей - Черниговскую, Львовскую, Черновицкую, Киевскую и Житомирскую..

Отметим, что завтра, 17 августа, погода в восточных областях Украины ухудшится, синоптики передают местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности).