В Черниговской области молния подожгла 5 зданий

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Из-за непогоды 115 населенных пунктов Черниговской области были обесточены

В Черниговской области на протяжении 13-14 августа из-за попадания молнии горело 5 зданий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.

В результате попадания молнии полностью сгорело хозяйственное строение в с. Владимировка, а также повреждена кровля в нежилом доме в с. Дроздовица Городнянского района. Также, молния уничтожила кровлю в жилых домах в с. Енькова Рудня Сновского района и с. Володькова Девица Носовского района, и в хозяйственном строении с. Бригинцы Бобровского района.

Кроме этого, в результате сильного ветра на территории 3 районов (Корюковского, Городнянского и Рипкинского) были повреждены 3 школы, 1 сельской совет, 31 жилой дом и 18 хозяйственных строений. 115 населенных пунктов в 11 районах области остались без света.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за непогоды более 200 населенных пунктов Украины остались без электроэнергии. Ураган затронул 5 областей - Черниговскую, Львовскую, Черновицкую, Киевскую и Житомирскую.

На завтра в западных регионах Украины передают ухудшение погоды. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидаются значительные дожди.