На Кубі від удару блискавки загинули п'ять осіб

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Серед загиблих - троє дітей

У результаті удару блискавки на пляжі в Санта-Крус-дель-Норте (Куба) загинули п'ятеро людей, серед них - діти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Granma.

Зазначається, що серед загиблих - троє дітей. Ще один неповнолітній госпіталізований, його стан стабільний.

За даними фахівців з кубинського Інституту геофізики і астрономії, щорічно на острові внаслідок ударів блискавок гинуть не менше 65 людей - більше, ніж через урагани.

Наголошується, що з 1979 по 2013 рік на острові через попадання блискавки загинули 1,7 тис.людини.

Нагадаємо, у Чернігівській області протягом 13-14 серпня через попадання блискавки горіло 5 будівель та 115 населених пунктів Чернігівської області були знеструмлені.

Як повідомляло РБК-Україна, через негоду більше 200 населених пунктів України залишилися без електроенергії. Ураган зачепив 5 областей - Чернігівську, Львівську, Чернівецьку, Київську та Житомирську..

Зазначимо, що завтра, 17 серпня, погода у східних областях України погіршиться, синоптики передають місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки).