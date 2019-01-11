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На Кубе в результате аварии с автобусом погибли 7 человек

Новости » Происшествия    11.01.2019 - 20:05
На Кубе в результате аварии с автобусом погибли 7 человек
Фото: место аварии (twitter.com cbc.ca)

В результате аварии с автобусом пострадал 31 человек

На Кубе в результате аварии с автобусом погибли 7 человек, еще 31 человека пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что из 40 пассажиров в автобусе, который разбился между восточными городами Баракоа и Гуантанамо, 22 были иностранцами.

В издании отмечают, что в результате аварии пострадал 31 человек. Сообщается, что водитель попытался обогнать автомобиль, но потерял управление, в результате чего автобус перевернулся.

Напомним, 10 января  в Черновицкой области в результате столкновения двух микроавтобусов погиб один человек, еще шестеро получили ранения. 

Также в Таиланде в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом шесть человек погибли и около 50 получили ранения. Авария произошла во время дождя. Водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с автомобилем, ехавшим перед ним, в результате чего автобус перевернулся.

Напомним, 5 января в Индии произошла авария школьного автобуса, в результате которой погибли 7 человек.

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