Фото: место аварии (twitter.com cbc.ca)

В результате аварии с автобусом пострадал 31 человек

На Кубе в результате аварии с автобусом погибли 7 человек, еще 31 человека пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что и з 40 пассажиров в автобусе, который разбился между восточными городами Баракоа и Гуантанамо, 22 были иностранцами.

В издании отмечают, что в результате аварии пострадал 31 человек. Сообщается, что водитель попытался обогнать автомобиль, но потерял управление, в результате чего автобус перевернулся.

Напомним, 10 января в Черновицкой области в результате столкновения двух микроавтобусов погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Также в Таиланде в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом шесть человек погибли и около 50 получили ранения. Авария произошла во время дождя. Водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с автомобилем, ехавшим перед ним, в результате чего автобус перевернулся.

Напомним, 5 января в Индии произошла авария школьного автобуса, в результате которой погибли 7 человек.