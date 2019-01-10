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В Черновицкой области столкнулись два микроавтобуса, есть погибший и раненые

Новости » Происшествия    10.01.2019 - 15:30
В Черновицкой области столкнулись два микроавтобуса, есть погибший и раненые
Фото: ДТП в Черновицкой области (cv.npu.gov.ua)

В результате ДТП один человек погиб, еще 6 получили ранения

В Черновицкой области в результате столкновения двух микроавтобусов погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

Как отмечается, авария произошла сегодня, 10 января 2019 года, около 13 часов дня на автодороге вблизи села Дыновцы.

"По предварительной информации один человек получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия, шесть человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставляют в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, а также сотрудники облуправления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

 

Фото: ДТП в Черновицкой области (cv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Николаевской области на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск возле с. Половинки произошло дорожно-транспортное происшествие при участии рейсового автобуса "Эталон" сообщением Херсон-Одесса. На момент аварии в автобусе находились 27 пассажиров.

Также сообщалось, что вчера, 9 января, в Херсонской области пассажирский автобус съехал в кювет и столкнулся с деревом, в результате аварии пострадали водитель и два пассажира.

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