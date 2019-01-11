На Кубі в результаті аварії з автобусом загинули 7 осіб

Фото: місце аварії (twitter.com cbc.ca)

В результаті аварії з автобусом постраждала 31 людина

На Кубі в результаті аварії з автобусом загинули 7 людей, ще 31 людина постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що з 40 пасажирів в автобусі, який розбився між східними містами Баракоа і Гуантанамо, 22 були іноземцями.

У виданні зазначають, що в результаті аварії постраждала 31 людина. Повідомляється, що водій спробував обігнати автомобіль, але втратив керування, в результаті чого автобус перекинувся.

Нагадаємо, 10 січня у Чернівецькій області в результаті зіткнення двох мікроавтобусів загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Також у Таїланді в результаті ДТП з двоповерховим туристичним автобусом шість осіб загинули і близько 50 отримали поранення. Аварія сталася під час дощу. Водій різко загальмував, щоб уникнути зіткнення з автомобілем, що їхав перед ним, в результаті чого автобус перекинувся.

Нагадаємо, 5 січня в Індії сталася аварія шкільного автобуса, в результаті якої загинули 7 осіб.