На Кубе произошел пожар в институте онкологии, эвакуировали более 100 человек

Новости Происшествия 18.07.2018 - 08:19
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате пожара никто не пострадал

В результате крупного пожара в Национальном институте онкологии и радиобиологии в Гаване (Куба) эвакуировали более 100 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Кубы Роберто Моралес Охеда, передает местное издание Cubadebate.

Так, согласно информации представителей местной власти, возгорание удалось ликвидировать. К тушению пожара были привлечены несколько пожарных бригад.

​В частности Охеда заявил, что в результате пожара никто не пострадал.

На Кубе произошел пожар в институте онкологии, эвакуировали более 100 человекФото: пожар в институте онкологии в Гаване

По его словам, предварительной причиной произошедшего ороткое замыкание установки по очистке воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве горел хостел на ул. Кибальчича, в результате чего травмированы были 6 человек.

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