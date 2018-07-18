На Кубі сталася пожежа в інституті онкології, евакуювали понад 100 осіб

В результаті пожежі ніхто не постраждав

В результаті великої пожежі в Національному інституті онкології і радіобіології в Гавані (Куба) евакуювали понад 100 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Куби Роберто Моралес Охеда, передає місцеве видання Cubadebate.

Так, згідно з інформацією представників місцевої влади, загоряння вдалося ліквідувати. До гасіння пожежі були залучені кілька пожежних бригад.

зокрема Охеда заявив, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Фото: пожежа в інституті онкології в Гавані

За його словами, попередньою причиною події ороткое замикання установки з очищення води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві горів хостел на вул. Кибальчича, в результаті чого були травмовані 6 людей.

Також, як повідомлялося раніше, в Мексиці в результаті вибухів на фабриці феєрверків загинули щонайменше 19 осіб, ще 40 постраждали.