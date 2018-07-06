Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Мексике произошли взрывы на фабрике фейерверков, 19 человек погибли

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 01:41
Фото: место происшествия (apnews)
Фото: место происшествия (apnews)

В результате взрывов пострадали 40 человек

В Мексике в результате взрывов на фабрике фейерверков погибли по меньшей мере 19 человек, еще 40 пострадали. Об этом сообщает The Associated Press.

Как сообщается, инцидент произошел в городе Тультепек. Известно, что среди погибших четверо пожарных и двое полицейских, которые приехали на предприятие после первого взрыва и погибли в результате второго.

Отмечается, что в результате взрывов погибли восемь жителей города и шесть сотрудников скорой помощи. Личности остальных погибших не установлены.

Напомним, ранее сообщалось, что в мексиканском штате Веракрус 19 августа из-за взрыва на нефтепроводе по меньшей мере погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

В результате взрыва один человек погиб, еще две женщины и трое мужчин были доставлены в больницу с ожогами.

Так, взрыв вызвал пожар и столб густого черного дыма, а также стал причиной эвакуации жителей в районе Запоапан, где инцидент произошел, а также студентов расположенного неподалеку от Технологического университета Центрального Веракруса.

В Японии во время запуска взорвалась частная ракета Сборная Бразилии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Теги публикации: Мексика, фабрика, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь