В Мексике произошли взрывы на фабрике фейерверков, 19 человек погибли

В результате взрывов пострадали 40 человек

В Мексике в результате взрывов на фабрике фейерверков погибли по меньшей мере 19 человек, еще 40 пострадали. Об этом сообщает The Associated Press.

Как сообщается, инцидент произошел в городе Тультепек. Известно, что среди погибших четверо пожарных и двое полицейских, которые приехали на предприятие после первого взрыва и погибли в результате второго.

Отмечается, что в результате взрывов погибли восемь жителей города и шесть сотрудников скорой помощи. Личности остальных погибших не установлены.

Напомним, ранее сообщалось, что в мексиканском штате Веракрус 19 августа из-за взрыва на нефтепроводе по меньшей мере погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

В результате взрыва один человек погиб, еще две женщины и трое мужчин были доставлены в больницу с ожогами.

Так, взрыв вызвал пожар и столб густого черного дыма, а также стал причиной эвакуации жителей в районе Запоапан, где инцидент произошел, а также студентов расположенного неподалеку от Технологического университета Центрального Веракруса.