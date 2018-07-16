В Киеве горел хостел, травмированы 6 человек

Площадь пожара в Киеве составляла 100 кв. м

В Киеве вчера, 15 июля 2018 года, горел хостел на ул. Кибальчича, в результате чего травмированы 6 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожар произошел вчера в 19:38 в двухэтажном админздании по ул. Кибальчича, 11-В.

Спасатели, которые прибыли по вызову, установили, что пожар произошел на втором этаже здания. По состоянию на 20:08 огонь охватил площадь здания в 100 квадратных метров был локализован, а уже в 20:17 - ликвидирован.

В результате происшествия ранения получили шесть человек, одна из них от госпитализации отказалась, остальных доставили в больницу. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Фото: пожар в Киеве (kyiv.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что с начала текущего года на пожарах в Украине погибли почти 1 тыс. человек.