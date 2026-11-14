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Куба вже готується до вторгнення США, - президент Діас-Канель

18:44 14.11.2026 Сб
3 хв
aimg Юлія Капітонова
Куба вже готується до вторгнення США, - президент Діас-Канель Фото: Мігель Діас-Канель, президент Куби (Estudios Revolución)
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Куба має рішучість відкинути будь-яку спробу іноземної військової агресії і вже готується, щоб це зробити.

З такою заявою виступив глава держави Мігель Діас-Канель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Granma.

За словами кубинського лідера, посилення оборонної підготовки зумовлене численними заявами американських політиків і представників влади, які, за його твердженням, виступають за військову операцію проти Куби.

"Ми рішуче налаштовані дати відсіч будь-якій спробі іноземної військової агресії проти нашої країни. Ми готуємося до такого розвитку подій", - заявив Діас-Канель під час оборонних заходів у муніципалітеті Бойєрос.

Він також розповів, що кубинська влада почала використовувати механізми управління, передбачені для воєнного стану, з метою посилення обороноздатності країни в мирний час.

"Саме ці неодноразово повторювані погрози військовою агресією змусили нас активувати структури воєнного часу для роботи в мирний період і розпочати інтенсивну підготовку населення до оборони", - пояснив президент.

Діас-Канель додав, що на острові щотижня організовують загальнонаціональні заходи з оборонної підготовки. До них залучають військових, представників місцевої влади та цивільне населення, які відпрацьовують алгоритми дій у разі початку збройного протистояння.

Крім того, минулого тижня на Кубі провели масштабні стратегічні військові навчання "Монкада-2026".

Окремо кубинський президент заявив, що навіть за нинішніх складних обставин країна не має наміру змінювати соціалістичний напрям розвитку.

"За нинішніх умов ми повинні вимагати, щоб уряд Сполучених Штатів зняв і припинив блокаду нашої країни, припинив колективне залякування кубинського народу, припинив усю цю геноцидну агресію, якій він хоче піддати весь наш народ", - наголосив він.

Також Діас-Канель заперечив, що Куба може становити небезпеку для інших країн, і назвав її мирною державою, яка продовжує демонструвати солідарність попри внутрішні труднощі.

"Куба - мирна країна, країна, яка виявляє солідарність і навіть за таких складних умов, у яких ми живемо, продовжує її демонструвати, а тому не становить загрози національній безпеці жодної країни світу", - підкреслив президент.

Як повідомляє видання Granma, у районі Бойєрос, де розташований міжнародний аеропорт імені Хосе Марті, до оборонної підготовки залучили 36 виробничо-оборонних бригад.

Водночас місцева влада проводить тренування, під час яких відпрацьовують оповіщення та заходи із захисту населення в разі безпосередньої загрози військового вторгнення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп хоче "закрити питання" з Кубою до кінця каденції і не виключає військового сценарію.

Що цікаво, не так давно глава Білого дому стверджував, що США та Куба укладуть угоду без бойових дій.

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