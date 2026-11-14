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Куба уже готовится к вторжению США, - президент Диас-Канель

18:44 14.11.2026 Сб
3 мин
aimg Юлия Капитонова
Куба уже готовится к вторжению США, - президент Диас-Канель Фото: Мигель Диас-Канель, президент Кубы (Estudios Revolución)
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Куба отвергнет любую попытку иностранной военной агрессии и уже готовится сделать это.

С таким заявлением выступил глава государства Мигель Диас-Канель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Granma.

За словами кубинського лідера, посилення оборонної підготовки зумовлене численними заявами американських політиків і представників влади, які, за його твердженням, виступають за військову операцію проти Куби.

"Ми рішуче налаштовані дати відсіч будь-якій спробі іноземної військової агресії проти нашої країни та готуємося до такого розвитку подій", - заявив Діас-Канель під час оборонних заходів у муніципалітеті Бойєрос.

Він також розповів, що кубинська влада почала використовувати механізми управління, передбачені для воєнного стану, з метою посилення обороноздатності країни в мирний час.

"Саме ці неодноразово повторювані погрози військовою агресією змусили нас активувати структури воєнного часу для роботи в мирний період і розпочати інтенсивну підготовку населення до оборони", - пояснив президент.

Діас-Канель додав, що на острові щотижня організовують загальнонаціональні заходи з оборонної підготовки. До них залучають військових, представників місцевої влади та цивільне населення, які відпрацьовують алгоритми дій у разі початку збройного протистояння.

Крім того, минулого тижня на Кубі провели масштабні стратегічні військові навчання "Монкада-2026".

Окремо кубинський президент заявив, що навіть за нинішніх складних обставин країна не має наміру змінювати соціалістичний напрям розвитку.

"За нинішніх умов ми повинні вимагати, щоб уряд Сполучених Штатів зняв і припинив блокаду нашої країни, припинив колективне покарання кубинського народу, припинив усю цю геноцидну агресію, якій він хоче піддати весь наш народ", - наголосив він.

Також Діас-Канель заперечив, що Куба може становити небезпеку для інших країн, і назвав її мирною державою, яка продовжує демонструвати солідарність попри внутрішні труднощі.

"Куба - мирна країна, країна, яка виявляє солідарність і навіть за таких складних умов, у яких ми живемо, продовжує її демонструвати, а тому не становить загрози національній безпеці жодної країни світу", - підкреслив президент.

Як повідомляє видання Granma, у районі Бойєрос, де розташований міжнародний аеропорт імені Хосе Марті, до оборонної підготовки залучили 36 виробничо-оборонних бригад.

Водночас місцева влада проводить тренування, під час яких відпрацьовують оповіщення та заходи із захисту населення в разі безпосередньої загрози військового вторгнення.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп хочет "закрыть вопрос" с Кубой до конца каденции и не исключает военного сценария.

Что интересно, не так давно глава Белого дома утверждал, что США и Куба заключат соглашение без боевых действий.

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