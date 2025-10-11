Куба відповіла на нові звинувачення США щодо участі у війні в Україні

Уряд Куби назвав заяви Вашингтона про нібито участь країни у військових діях на території України "неправдивими та наклепницькими". У Гавані наголосили, що такі звинувачення вперше з'явилися 2023 року в окремих ЗМІ без надання доказів і, на думку кубинської сторони, переслідують політичні цілі.

Кубинська влада запевнила, що країна не бере участі у збройному конфлікті, не направляла військових ні в Україну, ні в інші країни. В уряді уточнили, що в них немає достовірної інформації про громадян Куби, які могли самостійно вступити до збройних формувань будь-якої зі сторін. При цьому наголошується, що жоден із таких випадків не пов'язаний з офіційними структурами Куби.

Політика нульової терпимості та кримінальні справи

Згідно з національним законодавством і міжнародними зобов'язаннями, Куба дотримується політики нульової терпимості до найманства, торгівлі людьми та участі громадян у збройних конфліктах за кордоном. Ці дії кваліфікуються як тяжкі злочини й караються суворими покараннями.

Після виявлення 2023 року фактів можливого вербування кубинців для участі в бойових діях влада країни зробила кроки щодо її припинення. Було порушено кримінальні справи та проведено судові розгляди.

Судові рішення і позиція Гавани

З 2023 по 2025 рік кубинські суди розглянули дев'ять справ за звинуваченням у найманстві, де проходили 40 обвинувачених. У восьми справах було дано хід, а в п'яти з них суд ухвалив обвинувальні вироки стосовно 26 осіб, призначивши покарання від п'яти до чотирнадцяти років позбавлення волі. Три справи поки перебувають на стадії розгляду.

Влада уточнила, що вербування кубинців здійснювали через закордонні організації, які не мають стосунку до офіційних структур країни. Більшість випадків стосувалися громадян, які перебували за межами Куби.

У Гавані наголосили, що Сполучені Штати не представили жодного факту, що підтверджує звинувачення, і назвали те, що відбувається, новою хвилею дезінформації.