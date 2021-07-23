Куба раскритиковала санкции США и назвала их "необоснованными"

В Кубе раскритиковали санкции США , введенные против министра обороны Альваро Лопеса Миеры и специального подразделения Министерства внутренних дел, которые причастны к подавлению протестов. В Министерстве иностранных дел назвали санкции "необоснованными и клеветническими".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Закон Магнитского", принятый в 2012 году, позволяет США применять санкции к иностранным гражданам, подозреваемым в серьезных нарушениях прав человека или крупномасштабной коррупции, а также налагать на них экономические санкции и миграционные ограничения.

Свое отношение к санкциям США высказал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. По его мнению, санкции являются "необоснованными и клеветническими".

Напомним, что США ввело санкции против министра обороны и МВД Кубы, которые ответственны за подавление протестов в стране.

Ранее сообщалось, что на Кубе продолжаются протесты против правительства. Люди обвиняют власти в недостаточной борьбе с коронавирусом. В результате несколько людей были задержаны, власти отключили Интернет и разогнали протесты.