Куба розкритикувала санкції США і назвала їх "необґрунтованими"

У Кубі розкритикували санкції США , введені проти міністра оборони Альваро Лопеса Мієри та спеціального підрозділу Міністерства внутрішніх справ, які причетні до придушення протестів. У Міністерстві закордонних справ назвали санкції "необґрунтованими й наклепницькими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Закон Магнітського", прийнятий в 2012 році, дозволяє США застосовувати санкції до іноземних громадян, підозрюваних у серйозних порушеннях прав людини або великомасштабної корупції, а також накладати на них економічні санкції та міграційні обмеження.

Своє ставлення до санкцій США висловив міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес Паррілья. На його думку, санкції є "необґрунтованими і наклепницькими".

Нагадаємо, що США ввело санкції проти міністра оборони і МВС Куби, які відповідальні за придушення протестів в країні.

Раніше повідомлялося, що на Кубі тривають протести проти уряду. Люди звинувачують владу в недостатній боротьбі з коронавірусом. В результаті кілька людей були затримані, влада відключила Інтернет і розігнала протести.