Куба раскритиковала санкции США и назвала их "необоснованными"

В Кубе раскритиковали санкции США , введенные против министра обороны Альваро Лопеса Миеры и специального подразделения Министерства внутренних дел, которые причастны к подавлению протестов. В Министерстве иностранных дел назвали санкции "необоснованными и клеветническими".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Свое отношение к санкциям США высказал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. По его мнению, санкции являются "необоснованными и клеветническими".

"Я отвергаю необоснованные и клеветнические санкции правительства Соединенных Штатов против Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады", - заявил Родригес.

Он также заявил, что США должны "применить к себе всеобъемлющий закон Магнитского в отношении актов ежедневных репрессий и полицейского насилия, унесших 1201 жизней в 2020 году".