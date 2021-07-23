Куба розкритикувала санкції США і назвала їх "необґрунтованими"

У Кубі розкритикували санкції США , введені проти міністра оборони Альваро Лопеса Мієри та спеціального підрозділу Міністерства внутрішніх справ, які причетні до придушення протестів. У Міністерстві закордонних справ назвали санкції "необґрунтованими й наклепницькими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Своє ставлення до санкцій США висловив міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес Паррілья. На його думку, санкції є "необґрунтованими і наклепницькими".

"Я відкидаю необґрунтовані і наклепницькі санкції уряду Сполучених Штатів проти Альваро Лопеса Мієри і Національної спеціальної бригади", - заявив Родрігес.

Він також заявив, що США повинні "застосувати до себе всеосяжний закон Магнітського щодо актів щоденних репресій і поліцейського насильства, які забрали 1201 життів у 2020 році".