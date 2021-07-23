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Куба розкритикувала санкції США і назвала їх "необґрунтованими"

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Куба, П'ятниця 23 липня 2021 00:58
Куба розкритикувала санкції США і назвала їх "необґрунтованими" Фото: Куба розкритикувала санкції США (twitter.com/14ymedio)
Автор: Наталья Скороход

У Кубі розкритикували санкції США, введені проти міністра оборони Альваро Лопеса Мієри та спеціального підрозділу Міністерства внутрішніх справ, які причетні до придушення протестів. У Міністерстві закордонних справ назвали санкції "необґрунтованими й наклепницькими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Своє ставлення до санкцій США висловив міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес Паррілья. На його думку, санкції є "необґрунтованими і наклепницькими".

"Я відкидаю необґрунтовані і наклепницькі санкції уряду Сполучених Штатів проти Альваро Лопеса Мієри і Національної спеціальної бригади", - заявив Родрігес.

Він також заявив, що США повинні "застосувати до себе всеосяжний закон Магнітського щодо актів щоденних репресій і поліцейського насильства, які забрали 1201 життів у 2020 році".

Як відомо, "Закон Магнітського", прийнятий в 2012 році, дозволяє США застосовувати санкції до іноземних громадян, підозрюваних у серйозних порушеннях прав людини або великомасштабної корупції, а також накладати на них економічні санкції та міграційні обмеження.

Нагадаємо, що США ввело санкції проти міністра оборони і МВС Куби, які відповідальні за придушення протестів в країні.

Раніше повідомлялося, що на Кубі тривають протести проти уряду. Люди звинувачують владу в недостатній боротьбі з коронавірусом. В результаті кілька людей були затримані, влада відключила Інтернет і розігнала протести.

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