Куба, Непал, Африка: Україна показала іноземних найманців Росії на війні

За словами Яценка, після великих втрат дедалі менше росіян бажають служити за контрактом, в тому числі серед ув'язнених. Тому РФ посилила агітацію серед іноземців з країн з низьким рівнем доходу.

У Media Center Ukraine пройшов брифінг за участю полонених найманців, які розповіли свої історії потрапляння на фронт.

"Вони були кинуті як гарматне м’ясо, тому що їх не навчали. Дехто з них був обманутий, тобто їм обіцяли одне, а по факту вийшло зовсім інше", - сказав Яценко.

Він зазначив, що ці громадяни можуть бути засуджені в Україні за фактом найманства, бо це незаконно. Але поки таких судів не було, тому іноземці перебувають на утриманні як військовополонені. Разом з тим Росія не хоче включати в списки на обмін цих громадян, бо вони їй не потрібні.

Представники координаційного штабу звернулися до урядів іноземних країн із закликом вжити більш дієвих засобів, "щоб їхні громадяни не були обдурені російськими агітаторами, не втрачали здоров’я і не гинули".