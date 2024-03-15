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В Одесі знову збільшилася кількість жертв російських ударів

Одеса, П'ятниця 15 березня 2024 16:19
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В Одесі знову збільшилася кількість жертв російських ударів Фото: наслідки ракетних ударів російських військ по Одесі 15 березня (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі в результаті сьогоднішніх російських ракетних ударів збільшилася кількість загиблих. Вже відомо про шістнадцять жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської військової адміністрації (ОВА) Олена Кіпера в ефірі національного телемарафону.

За словами чиновника, станом на зараз вже відомо про 16 загиблих.

Крім того, до лікарень було направлено загалом 55 одеситів.

"10 з них "важкі"", - додав очільник адміністрації.

Зазначимо, перед цим, о 14:12, в ОВА інформували про 14 загиблих та 46 поранених. На жаль, число жертв продовжує збільшуватися.

"Тим часом, вже більше 200 одеситів та гостей міста після ворожої атаки здали кров для постраждалих, ще близько сотні людей стоять у чергах біля пунктів прийому", - додав Кіпер.

Удар РФ по Одесі 15 березня

Нагадаємо, російські терористи сьогодні, 15 березня, атакували Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустили з тимчасово окупованого Криму. Ціллю терористів з РФ була громадянська інфраструктура.

Після цього інтервенти повторно вдарили по місту, коли на місце прибули медики та рятувальники. Було відомо про десятки постраждалих, є загиблі.

Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Нині триває розбір завалів.

Більш детально про російську атаку по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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