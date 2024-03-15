Куба, Непал, Африка: Украина показала иностранных наемников России на войне

По словам Яценко, после больших потерь все меньше россиян желают служить по контракту, в том числе среди заключенных. Поэтому РФ усилила агитацию среди иностранцев из стран с низким уровнем дохода.

В Media Center Ukraine прошел брифинг с участием пленных наемников, которые рассказали свои истории попадания на фронт.

"Они были брошены как пушечное мясо, потому что их не учили. Некоторые из них были обмануты, то есть им обещали одно, а по факту получилось совсем другое", - сказал Яценко.

Он отметил, что эти граждане могут быть осуждены в Украине по факту наемничества, потому что это незаконно. Но пока таких судов не было, поэтому иностранцы находятся на иждивении как военнопленные. Вместе с тем, Россия не хочет включать в списки на обмен этих граждан, потому что они ей не нужны.

Представители координационного штаба обратились к правительствам иностранных государств с призывом принять более действенные меры, "чтобы их граждане не были обмануты российскими агитаторами, не теряли здоровье и не погибали".