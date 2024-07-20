Яку знижку на комуналку можуть отримати військові та їх сім'ї: пояснення ПФУ

Учасники бойових дій та члени сімей учасників війни мають право на пільги на комунальні послуги. Захисникам передбачена знижка 75% на сплату комуналки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.
Знижку 75% на комунальні послуги можуть отримати українці, які підпадають під одну із наступних категорій:
Члени сімей загиблих військових можуть отримати знижку 50%, а люди з інвалідністю, набутою внаслідок участі у військових діях, мають пільгу у розмірі 100%.
Щоб оформити пільгу, потрібно подати заявку до Пенсійного фонду. Це можна зробити через вебпортал електронних послуг ПФУ, за допомогою мобільного додатка ПФУ.
Також можна особисто звернутися до відділення Пенсійного фонду чи надіслати поштою необхідні документи.
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