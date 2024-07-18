В Україні пришвидшили нарахування субсидій

Кабінет міністрів спростив призначення субсидій, прибравши зайву бюрократію у взаємодії між Пенсійним фондом та ОСББ.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву під час засідання уряду.

Як зазначив Шмигаль, одним із суспільних запитів є ефективна та адресна соціальна допомога.

"Це, зокрема, житлові субсидії. Наразі спрощуємо взаємодію між ОСББ та Пенсійним фондом, який їх нараховує. Прибираємо зайву бюрократію і таким чином пришвидшуємо всі процедури", - повідомив прем’єр.

Проблема з ОСББ

Раніше у Мінсоцполітики заявили, що Частина об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для призначення житлових субсидій і пільг. Через це люди можуть не отримати гроші.

Раніше ПФУ створив можливість подання спрощеного звернення за призначенням житлової субсидії, коли члену родини треба тільки подати спрощену заяву, а органи ПФУ самостійно з офіційних джерел здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

Також на порталі електронних послуг ПФУ було створено електронні кабінети для надавачів житлово-комунальних послуг, зокрема для ОСББ. Це дозволяє обмінюватися інформацією з надавачами комунальних послуг про послуги, які вони надають конкретній родині, і швидше призначати субсидії.