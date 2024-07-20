Какую скидку на коммуналку могут получить военные и их семьи: объяснение ПФУ

Участники боевых действий и члены семей участников войны имеют право на льготы на коммунальные услуги. Защитникам предусмотрена скидка 75% на оплату коммуналки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
Скидку 75% на коммунальные услуги могут получить украинцы, подпадающие под одну из следующих категорий:
Члены семей погибших военных могут получить скидку 50%, а люди с инвалидностью, приобретенной в результате участия в военных действиях, имеют льготу в размере 100%.
Чтобы оформить льготу, нужно подать заявку в Пенсионный фонд. Это можно сделать через веб-портал электронных услуг ПФУ, с помощью мобильного приложения ПФУ.
Также можно лично обратиться в отделение Пенсионного фонда или отправить по почте необходимые документы.
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