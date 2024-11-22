Яку зброю США можуть передати Україні до кінця строку Байдена: думка експерта

За його словами, ті ж самі ракети ATACMS іншої модифікації ніж є в нас, зокрема зі збільшеною дальністю до 300 кілометрів. Якщо їх ще не передали звісною, могли б бути надані Україні наступними.

"Але напевно в першу чергу після ATACMS нас цікавить ракетне озброєння класу повітря-земля та повітря-повітря до літаків F-16. Тут мова останнім часом йде про ракету AGM-158 JASSM", - сказав Жмайло.

Зокрема, командувач збройних сил США в Європі Крістофер Каволі склав список американської зброї, яка допомогла б Україні у війні проти РФ, до нього увійшли AGM-158 JASSM. У вересні цього року джерела видання Reuters серед американських чиновників, заявляли, що США близькі до надання Україні крилатих ракет JASSM.

"AGM-158 JASSM - це крилата ракета класу повітря-земля. Ракети сімейства JASSM стоять на озброєнні Сполучених Штатів та декількох інших країн блоку НАТО і найближчих союзників. Вага її бойової частини - 450 кг, дальність ураження базової версії становить 360 кілометрів, а ER-версії - 980. Якщо врахувати загальну "інвентаризацію" всіх закупівель ракет JASSM, то ця кількість може сягати аж 12 тисяч одиниць", - зазначив експерт.

На думку Жмайла, ймовірність, що постачання буде затягуватися через пертурбації в Пентагоні - низька.

"Навряд чи таке можливо з точки зору американського законодавства. Гроші на допомогу Україні були вже виділені конгресом. Надання допомоги це фактично пряме рішення Джо Байдена. Спираючись на повідомлення з Білого дому можна стверджувати, що США планують витрати всі кошти що залишились на допомогу Україні", - підкреслив він.

США зобов'язалися виділити Україні військову допомогу на 7,1 млрд за програмою PDA і 2,2 млрд за програмою USAID до кінця повноважень Байдена 20 січня.

"Нас більше цікавить PDA, тому що це постачання готової зброї зі складів, і приїде вона набагато раніше, ніж замовлена у виробництво за програмою USAID. Після останнього пакету із 7,1 млрд залишилося 6,8 млрд. І є 8 тижнів на їхнє використання в потребах України", - зазначив Жмайло.

Щодо затягування поставок з боку тих у Пентагоні, хто уже орієнтується на Трампа, таке теж навряд чи можливе.

"За останніми повідомленнями в ЗМІ Трамп навряд чи має багато високопоставлених союзників серед керівництва Пентагону. В іншому разі він би не планував масштабних чисток у відомстві після свого повернення на пост президента", - резюмував Жмайло.