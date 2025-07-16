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На яку зарплату реально претендувати в Україні: цифри вас здивують

Україна, Середа 16 липня 2025 09:18
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На яку зарплату реально претендувати в Україні: цифри вас здивують Фото: зарплати українців зросли на 22% (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Анна Березіна

Водії, продавці й кухарі отримують більше, ніж раніше, а держслужбовці - навпаки. У бюджетній сфері зарплати залишаються нижчими за середні по ринку, попри загальне зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бліц-інтерв’ю з Work.ua.

Не секрет, що рівень зарплати є одним із головних чинників, який спонукає до зміни чи пошуку роботи. За минулий рік в Україні зарплати суттєво зросли, проте не всюди.

"За останній рік середня зарплата, за даними Work.ua, зросла на 22% (з 20 500 грн до 25 000 грн)", - повідомили на платформі.

Серед найзатребуваніших посад відзначають такі заробітні плати:

  • Продавець-консультант - 20 500 грн, +21%;
  • Менеджер з продажу - 35 000 грн, +27%;
  • Кухар - 26 500 грн, +23%;
  • Касир - 20 000 грн, +21%;
  • Водій - 32 000 грн, +28%;
  • Вантажник - 22 500 грн, +25%;
  • Бариста - 20 500 грн, +21%.

Водночас, зазначається, що, якщо враховувати період від початку повномасштабної війни, зарплати виросли у всіх галузях.

Проте, не все так добре у бюджетній сфері. За словами співрозмовника РБК-Україна, наразі на сайті 1 115 вакансій, розміщених державними організаціями.

"Здебільшого зарплати, пропоновані кандидатам, нижчі за середні на ринку", - зазначили в Work.ua.

Дізнатись детальніше про головні тенденції, зарплати й нові тренди на ринку праці, можна у повному бліц-інтерв’ю Work.ua для РБК-Україна.

Зауважимо, що вчора ми опублікували повний рейтинг найбільш затребуваних в Україні професій.

Варто також додати, що, за даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла більш ніж на 22%, а саме на 24,1% до 23 460 гривень.

Крім цього РБК-Україна також писало, на які зарплати розраховують українські безробітні.

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