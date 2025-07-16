На яку зарплату реально претендувати в Україні: цифри вас здивують
Водії, продавці й кухарі отримують більше, ніж раніше, а держслужбовці - навпаки. У бюджетній сфері зарплати залишаються нижчими за середні по ринку, попри загальне зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бліц-інтерв’ю з Work.ua.
Не секрет, що рівень зарплати є одним із головних чинників, який спонукає до зміни чи пошуку роботи. За минулий рік в Україні зарплати суттєво зросли, проте не всюди.
"За останній рік середня зарплата, за даними Work.ua, зросла на 22% (з 20 500 грн до 25 000 грн)", - повідомили на платформі.
Серед найзатребуваніших посад відзначають такі заробітні плати:
- Продавець-консультант - 20 500 грн, +21%;
- Менеджер з продажу - 35 000 грн, +27%;
- Кухар - 26 500 грн, +23%;
- Касир - 20 000 грн, +21%;
- Водій - 32 000 грн, +28%;
- Вантажник - 22 500 грн, +25%;
- Бариста - 20 500 грн, +21%.
Водночас, зазначається, що, якщо враховувати період від початку повномасштабної війни, зарплати виросли у всіх галузях.
Проте, не все так добре у бюджетній сфері. За словами співрозмовника РБК-Україна, наразі на сайті 1 115 вакансій, розміщених державними організаціями.
"Здебільшого зарплати, пропоновані кандидатам, нижчі за середні на ринку", - зазначили в Work.ua.
Дізнатись детальніше про головні тенденції, зарплати й нові тренди на ринку праці, можна у повному бліц-інтерв’ю Work.ua для РБК-Україна.
Зауважимо, що вчора ми опублікували повний рейтинг найбільш затребуваних в Україні професій.
Варто також додати, що, за даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла більш ніж на 22%, а саме на 24,1% до 23 460 гривень.
Крім цього РБК-Україна також писало, на які зарплати розраховують українські безробітні.
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