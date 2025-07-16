На яку зарплату реально претендувати в Україні: цифри вас здивують

Водії, продавці й кухарі отримують більше, ніж раніше, а держслужбовці - навпаки. У бюджетній сфері зарплати залишаються нижчими за середні по ринку, попри загальне зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бліц-інтерв’ю з Work.ua.

Не секрет, що рівень зарплати є одним із головних чинників, який спонукає до зміни чи пошуку роботи. За минулий рік в Україні зарплати суттєво зросли, проте не всюди.

"За останній рік середня зарплата, за даними Work.ua, зросла на 22% (з 20 500 грн до 25 000 грн)", - повідомили на платформі.

Серед найзатребуваніших посад відзначають такі заробітні плати:

Продавець-консультант - 20 500 грн, +21%;

Менеджер з продажу - 35 000 грн, +27%;

Кухар - 26 500 грн, +23%;

Касир - 20 000 грн, +21%;

Водій - 32 000 грн, +28%;

Вантажник - 22 500 грн, +25%;

Бариста - 20 500 грн, +21%.

Водночас, зазначається, що, якщо враховувати період від початку повномасштабної війни, зарплати виросли у всіх галузях.

Проте, не все так добре у бюджетній сфері. За словами співрозмовника РБК-Україна, наразі на сайті 1 115 вакансій, розміщених державними організаціями.

"Здебільшого зарплати, пропоновані кандидатам, нижчі за середні на ринку", - зазначили в Work.ua.