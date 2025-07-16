На какую зарплату реально претендовать в Украине: цифры вас удивят

Водители, продавцы и повара получают больше, чем раньше, а госслужащие - наоборот. В бюджетной сфере зарплаты остаются ниже средних по рынку, несмотря на общий рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блиц-интервью с Work.ua.

Не секрет, что уровень зарплаты является одним из главных факторов, который побуждает к смене или поиску работы. За прошлый год в Украине зарплаты существенно выросли, однако не везде.

"За последний год средняя зарплата, по данным Work.ua, выросла на 22%(с 20 500 грн до 25 000 грн)", - сообщили на платформе.

Среди самых востребованных должностей отмечают такие заработные платы:

Продавец-консультант - 20 500 грн, +21%;

Менеджер по продажам - 35 000 грн, +27%;

Повар - 26 500 грн, +23%;

Кассир - 20 000 грн, +21%;

Водитель - 32 000 грн, +28%;

Грузчик - 22 500 грн, +25%; Грузчик - 22 500 грн, +25%;

Бариста - 20 500 грн, +21%.

В то же время, отмечается, что, если учитывать период с начала полномасштабной войны, зарплаты выросли во всех отраслях.

Однако, не все так хорошо в бюджетной сфере. По словам собеседника РБК-Украина, сейчас на сайте 1 115 вакансий, размещенных государственными организациями.

"В основном зарплаты, предлагаемые кандидатам, ниже средних на рынке", - отметили в Work.ua.