Яку роль відіграє поліція у мобілізаційних заходах: пояснення ТЦК

Відповідно до законодавчих актів, представники Національної поліції, виконавчої влади, районних державних цивільних адміністрацій, керівники підприємств, установ й організацій мають обов'язок забезпечувати мобілізацію.

"Органи національної поліції, оскільки вони повністю залучені в процесі розшуку громадян, які ухиляються від мобілізації, виявлені, доставлені їх й притягненні до відповідальності, звичайно, повинні спільно з ТЦК, проводити ці заходи", - пояснила вона.

За словами Козак, представники ТЦК не наділені правоохоронною функцією. Натомість правоохоронці мають право бути без співробітників територіального центру комплектування, оскільки залучені до заходів сповіщення. Але, мобілізовувати - ні.

Заступниця начальника РТЦК та СП додала, що представники ТЦК мають право мобілізовувати військовозобов'язаних, але без поліції важко перевірити чи перебуває правопорушник у розшуку.

"Ми не можемо відповідно здійснити адміністративне затримання й доставлення , а також відповідно не маємо ніяких правових меж здійснювати заходи адміністративного впливу", - відзначила вона.

Мобілізація та воєнний стан

На початку повномасштабного військового вторгнення з боку Російської Федерації (РФ) в Україні було введено воєнний стан. Цей режим запроваджується у випадках, коли країна стикається з реальною загрозою нападу або прямою військовою агресією, що ставить під загрозу її державний суверенітет і територіальну цілісність.

Сьогодні ж мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими.

Тим часом президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану, а також мобілізації в Україні.