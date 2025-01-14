Какую роль играет полиция в мобилизационных мероприятиях: объяснение ТЦК

В соответствии с законодательными актами, представители Национальной полиции, исполнительной власти, районных государственных гражданских администраций, руководители предприятий, учреждений и организаций имеют обязанность обеспечивать мобилизацию.

"Органы национальной полиции, поскольку они полностью вовлечены в процессе розыска граждан, которые уклоняются от мобилизации, выявлены, доставлены их и привлечены к ответственности, конечно, должны совместно с ТЦК, проводить эти мероприятия", - пояснила она.

По словам Козак, представители ТЦК не наделены правоохранительной функцией. Зато правоохранители имеют право быть без сотрудников территориального центра комплектования, поскольку привлечены к мероприятиям оповещения. Но, мобилизовать - нет.

Заместитель начальника РТЦК и СП добавила, что представители ТЦК имеют право мобилизовать военнообязанных, но без полиции трудно проверить находится ли правонарушитель в розыске.

"Мы не можем соответственно осуществить административное задержание и доставку, а также соответственно не имеем никаких правовых границ осуществлять меры административного воздействия", - отметила она.

Мобилизация и военное положение

В начале полномасштабного военного вторжения со стороны Российской Федерации (РФ) в Украине было введено военное положение. Этот режим вводится в случаях, когда страна сталкивается с реальной угрозой нападения или прямой военной агрессией, что ставит под угрозу ее государственный суверенитет и территориальную целостность.

Сегодня же мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не являются забронированными.

Тем временем президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в Украине.