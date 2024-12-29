На яку погоду чекати перед Новим роком: синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 30 грудня, в Україні буде сухо - без снігу і навіть дощів. Вдень буде тепло, а вночі майже без морозів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Завтра, 30 грудня, в Україні ніде не буде опадів, хоча буде й похмуро.
Вночі морозно буде в кількох регіонах у центрі, на півночі, сході та навіть півдні країни, але в межах -1 градуса. Найхолодніше вночі буде в Донецькій і Луганській областях, до -3.
Вдень скрізь буде плюсова температура. Найтепліше вдень буде на півдні, у всіх областях до +5 градусів. У Києві без опадів, вночі 0...+2, вдень +3...+5 градусів.
Погода в Україні 30 грудня (meteo.gov.ua)
У Кашмірі розпочався період Чіллай Калан - найсуворішої зими тривалістю 40 днів.
За даними метеорологічного департаменту, в Срінагарі була зафіксована найхолодніша груднева ніч за останні 50 років - -8,5 градусів.
Інтенсивна хвиля холоду охопила нижчі гірські райони Хімачал-Прадеш, де місцеві синоптики оголосили помаранчеве попередження про сильний холод у районах Біласпура, Уни, Хамірупура та Манді на чотири дні з понеділка 23 грудня.
У регіоні випадають сильні снігопади та погіршується видимість, що впливає на повсякденне життя, транспорт та енергопостачання.
Як повідомлялось, зважаючи на тенденції останніх років і попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не занадто суворою.
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