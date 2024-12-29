На яку погоду чекати перед Новим роком: синоптики дали прогноз на завтра

Період найсуворішої зими у Кашмірі

У Кашмірі розпочався період Чіллай Калан - найсуворішої зими тривалістю 40 днів.

За даними метеорологічного департаменту, в Срінагарі була зафіксована найхолодніша груднева ніч за останні 50 років - -8,5 градусів.

Інтенсивна хвиля холоду охопила нижчі гірські райони Хімачал-Прадеш, де місцеві синоптики оголосили помаранчеве попередження про сильний холод у районах Біласпура, Уни, Хамірупура та Манді на чотири дні з понеділка 23 грудня.

У регіоні випадають сильні снігопади та погіршується видимість, що впливає на повсякденне життя, транспорт та енергопостачання.

Як повідомлялось, зважаючи на тенденції останніх років і попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не занадто суворою.

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