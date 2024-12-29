Какую погоду ждать перед Новым годом: синоптики дали прогноз на завтра

Звтра, 30 декабря, в Украине нигде не будет осадков, хотя будет и пасмурно.

Ночью морозно будет в нескольких регионах в центре, на севере, востоке и даже юге страны, но в пределах -1 градуса. Холоднее всего ночью будет в Донецкой и Луганской областях, до -3.

Днем везде будет плюсовая температура. Теплее всего днем будет на юге, во всех областях до +5 градусов. В Киеве без осадков, ночью 0...+2, днем +3...+5 градусов.

Погода в Украине 30 декабря (meteo.gov.ua)