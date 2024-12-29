На яку погоду чекати перед Новим роком: синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 30 грудня, в Україні буде сухо - без снігу і навіть дощів. Вдень буде тепло, а вночі майже без морозів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра, 30 грудня, в Україні ніде не буде опадів, хоча буде й похмуро. Вночі морозно буде в кількох регіонах у центрі, на півночі, сході та навіть півдні країни, але в межах -1 градуса. Найхолодніше вночі буде в Донецькій і Луганській областях, до -3. Вдень скрізь буде плюсова температура. Найтепліше вдень буде на півдні, у всіх областях до +5 градусів. У Києві без опадів, вночі 0...+2, вдень +3...+5 градусів. Погода в Україні 30 грудня (meteo.gov.ua)