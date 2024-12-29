ua en ru
Вс, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Какую погоду ждать перед Новым годом: синоптики дали прогноз на завтра

Украина, Воскресенье 29 декабря 2024 10:40
UA EN RU
Какую погоду ждать перед Новым годом: синоптики дали прогноз на завтра Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 30 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 30 декабря, в Украине буде сухо - без снега и даже дождей. Днем будет тепло, а ночью почти без морозов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Звтра, 30 декабря, в Украине нигде не будет осадков, хотя будет и пасмурно.

Ночью морозно будет в нескольких регионах в центре, на севере, востоке и даже юге страны, но в пределах -1 градуса. Холоднее всего ночью будет в Донецкой и Луганской областях, до -3.

Днем везде будет плюсовая температура. Теплее всего днем будет на юге, во всех областях до +5 градусов. В Киеве без осадков, ночью 0...+2, днем +3...+5 градусов.

Какую погоду ждать перед Новым годом: синоптики дали прогноз на завтра

Погода в Украине 30 декабря (meteo.gov.ua)

Период самой суровой зимы в Кашмире

В Кашмире начался период Чиллай Калан - самой суровой зимы продолжительностью 40 дней.

По данным метеорологического департамента, в Сринагаре была зафиксирована самая холодная декабрьская ночь за последние 50 лет - -8,5 градусов.

Интенсивная волна холода охватила низшие горные районы Химачал-Прадеш, где местные синоптики объявили оранжевое предупреждение о сильном холоде в районах Биласпура, Уни, Хамирупура и Манди на четыре дня с понедельника 23 декабря.

В регионе выпадают сильные снегопады и ухудшается видимость, что влияет на повседневную жизнь, транспорт и энергоснабжение.

Как сообщалось, учитывая тенденции последних лет и предыдущие прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Россияне запустили по Украине шесть ракет и 10 дронов. Сколько сбила ПВО
Россияне запустили по Украине шесть ракет и 10 дронов. Сколько сбила ПВО
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта