Какую погоду ждать перед Новым годом: синоптики дали прогноз на завтра
Завтра, 30 декабря, в Украине буде сухо - без снега и даже дождей. Днем будет тепло, а ночью почти без морозов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Звтра, 30 декабря, в Украине нигде не будет осадков, хотя будет и пасмурно.
Ночью морозно будет в нескольких регионах в центре, на севере, востоке и даже юге страны, но в пределах -1 градуса. Холоднее всего ночью будет в Донецкой и Луганской областях, до -3.
Днем везде будет плюсовая температура. Теплее всего днем будет на юге, во всех областях до +5 градусов. В Киеве без осадков, ночью 0...+2, днем +3...+5 градусов.
Погода в Украине 30 декабря (meteo.gov.ua)
Период самой суровой зимы в Кашмире
В Кашмире начался период Чиллай Калан - самой суровой зимы продолжительностью 40 дней.
По данным метеорологического департамента, в Сринагаре была зафиксирована самая холодная декабрьская ночь за последние 50 лет - -8,5 градусов.
Интенсивная волна холода охватила низшие горные районы Химачал-Прадеш, где местные синоптики объявили оранжевое предупреждение о сильном холоде в районах Биласпура, Уни, Хамирупура и Манди на четыре дня с понедельника 23 декабря.
В регионе выпадают сильные снегопады и ухудшается видимость, что влияет на повседневную жизнь, транспорт и энергоснабжение.
Как сообщалось, учитывая тенденции последних лет и предыдущие прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.
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