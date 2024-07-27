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Яку інформацію має містить рецепт на "Доступні ліки": відповідь НСЗУ

Субота 27 липня 2024 11:02
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Яку інформацію має містить рецепт на "Доступні ліки": відповідь НСЗУ Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Щоб отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки", потрібен електронний рецепт від лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.

Рецепт створюється в електронній системі охорони здоров’я і містить інформацію про пацієнта. Зокрема:

  • прізвище, ініціали та вік пацієнта;
  • дата виписування рецепта;
  • тривалість курсу/строку лікування;
  • найменування закладу охорони здоров’я;
  • прізвище та ініціали медичного працівника, який виписує рецепт;
  • джерело фінансування із зазначенням бюджетної програми, за рахунок фінансування якої лікарський засіб відпускається пацієнту;
  • одне найменування міжнародної непатентованої назви лікарського засобу із зазначенням кількості, а також форми випуску та дози;
  • спосіб застосування лікарського засобу із зазначенням дози, частоти, часу, умов прийому.

Пацієнт отримує СМС з номером рецепта та кодом підтвердження, який потрібно повідомити фармацевту при отриманні ліків.

У зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, де немає можливості електронної виписки, лікар може видати паперовий рецепт. Цей рецепт дійсний в аптеках на цих територіях.

Пацієнти без телефону також отримують паперову довідку з інформацією, аналогічною електронному рецепту, та кодом підтвердження.

У період воєнного стану на зазначених територіях дійсні також паперові рецепти. Вони виготовлені друкарським способом на рецептурних бланках та містять ту ж інформацію, що й електронні рецепти, з підписом та печаткою лікаря.

Раніше повідомлялося про те, на який термін дійсний рецепт за програмою "Доступні ліки".

Крім того, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.

До того ж у МОЗ України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році.

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НСЗУ Доступні ліки Е-рецепт
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