Какую информацию должен содержать рецепт на "Доступные лекарства": ответ НСЗУ
Чтобы получить медикаменты по программе "Доступные лекарства", нужен электронный рецепт от врача.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здравоохранения Украины.
Рецепт создается в электронной системе здравоохранения и содержит информацию о пациенте. В частности:
- фамилия, инициалы и возраст пациента;
- дата выписывания рецепта;
- продолжительность курса/срока лечения;
- наименование учреждения здравоохранения;
- фамилия и инициалы медицинского работника, который выписывает рецепт;
- источник финансирования с указанием бюджетной программы, за счет финансирования которой лекарственное средство отпускается пациенту;
- одно наименование международного непатентованного названия лекарственного средства с указанием количества, а также формы выпуска и дозы;
- способ применения лекарственного средства с указанием дозы, частоты, времени, условий приема.
Пациент получает СМС с номером рецепта и кодом подтверждения, который нужно сообщить фармацевту при получении лекарств.
В зоне активных боевых действий или на временно оккупированных территориях, где нет возможности электронной выписки, врач может выдать бумажный рецепт. Этот рецепт действителен в аптеках на этих территориях.
Пациенты без телефона также получают бумажную справку с информацией, аналогичной электронному рецепту, и кодом подтверждения.
В период военного положения на указанных территориях действительны также бумажные рецепты. Они изготовлены печатным способом на рецептурных бланках и содержат ту же информацию, что и электронные рецепты, с подписью и печатью врача.
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