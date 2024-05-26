Медикаменти за програмою "Доступні ліки": скільки часу дійсний рецепт
Препарати з програми "Доступні ліки" призначаються лікарем для курсового лікування. Це означає, що їх важливо приймати безперервно протягом усього курсу, щоб досягти очікуваного ефекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.
Пацієнту важливо контролювати наявність ліків та вчасно звертатися за новим рецептом.
Іноді трапляється, що в аптеці немає потрібного вам препарату з програми "Доступні ліки". У таких випадках пацієнтам зазвичай пропонують замовити в аптеці потрібний препарат.
Термін дії електронного рецепту тепер становить:
- 10 календарних днів - на наркотичні лікарські засоби;
- 30 календарних днів - на ліки за програмою реімбурсації “Доступні ліки”;
- 90 календарних днів - на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт.
Відлік терміну дії вашого електронного рецепта на "Доступні ліки" розпочинається з моменту його створення, тобто з того часу, коли лікар поставив електронний підпис. Це означає, що ви можете негайно вирушати до найближчої аптеки, щоб отримати необхідні ліки.
Знайти аптеку з договором із НСЗУ можна через:
- контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже, де найближча аптека, яка має договір та відпускає ліки за необхідним напрямом;
- дашборд на сайті НСЗУ: https://cutt.ly/deqODTLZ. У меню зліва оберіть ваш населений пункт та потрібний напрям програми реімбурсації. Дашборд покаже аптеки, які відповідають вашому запиту, з адресами та контактами. Радимо попередньо зателефонувати в аптеку та уточнити, чи є в наявності потрібний вам лікарський засіб;
- чат-бот "Спитай Гриця" https://t.me/SpytaiGrytsia_bot. Виконуйте вказівки чат-бота і він підкаже, де найближча аптека.
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