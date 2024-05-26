Медикаменти за програмою "Доступні ліки": скільки часу дійсний рецепт

Препарати з програми "Доступні ліки" призначаються лікарем для курсового лікування. Це означає, що їх важливо приймати безперервно протягом усього курсу, щоб досягти очікуваного ефекту.

Пацієнту важливо контролювати наявність ліків та вчасно звертатися за новим рецептом.

Іноді трапляється, що в аптеці немає потрібного вам препарату з програми "Доступні ліки". У таких випадках пацієнтам зазвичай пропонують замовити в аптеці потрібний препарат.

Термін дії електронного рецепту тепер становить:

10 календарних днів - на наркотичні лікарські засоби;

30 календарних днів - на ліки за програмою реімбурсації “Доступні ліки”;

90 календарних днів - на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт.

Відлік терміну дії вашого електронного рецепта на "Доступні ліки" розпочинається з моменту його створення, тобто з того часу, коли лікар поставив електронний підпис. Це означає, що ви можете негайно вирушати до найближчої аптеки, щоб отримати необхідні ліки.

Знайти аптеку з договором із НСЗУ можна через: