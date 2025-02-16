Яку допомогу українці можуть отримати після виїзду з ТОТ: роз’яснення адвоката
Починаючи з 2014 року частина території України опинилася під тимчасовою окупацією. Унаслідок цього тисячі українців були змушені залишити свої домівки та переїхати на підконтрольну територію або за кордон. Втім, після виїзду багато з них стикаються з низкою труднощів: втрата документів, отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО), доступ до соціальних виплат, проблеми з працевлаштуванням та витрати на житло.
На яку допомогу можуть розраховувати українці, які виїхали із тимчасово окупованої території (ТОТ) нашої країни, у коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.
Статус ВПО та державна підтримка
Держава не залишає громадян наодинці з цими викликами. Для українців, які покинули тимчасово окуповані території, передбачений статус ВПО. Він гарантує право на фінансову допомогу та соціальні пільги.
Оформити статус ВПО можна в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), управліннях соціального захисту або органах місцевого самоврядування. Після отримання відповідної довідки переселенці можуть розраховувати на щомісячну грошову допомогу:
- 3000 гривень - для дітей та осіб з інвалідністю;
- 2000 гривень - для інших категорій громадян.
Адвокатка звертає увагу на те, що в різних регіонах України діють додаткові програми підтримки: компенсація витрат на оренду житла, пільги на оплату комунальних послуг та інші види соціальної допомоги.
Допомога від міжнародних організацій
Окрім державної підтримки, українці можуть отримати допомогу від міжнародних організацій:
- Організація Об’єднаних Націй (ООН) виплачує 6600 гривень на особу протягом трьох місяців;
- ЮНІСЕФ надає грошову допомогу сім’ям із дітьми - 3600 гривень на людину протягом трьох місяців;
- Червоний Хрест забезпечує гуманітарною допомогою - продуктами, одягом та медикаментами.
Для отримання такої допомоги необхідно зареєструватися на відповідних онлайн-платформах або звернутися до гуманітарних центрів, що працюють у регіонах прийому переселенців.
Компенсація за втрачене майно
Українці, які втратили житло через війну, мають право на відшкодування збитків у межах державної програми "єВідновлення". Для цього потрібно мати документи, що підтверджують право власності, а також фото- чи відеофіксацію пошкоджень та свідчення очевидців.
"Виїзд з тимчасово окупованих територій - це складний крок, що супроводжується численними труднощами. Проте громадяни України мають широкий спектр прав і можливостей отримати підтримку від держави та міжнародних організацій. Головне - знати алгоритм дій, звертатися до відповідних органів і своєчасно подавати документи на соціальну допомогу та компенсації", - підсумовує Воронкова.
Субсидія на оренду житла
З 29 січня ВПО в Україні можуть оформити субсидію на оренду житла. Програма спрямована на підтримку тих, хто через війну був змушений покинути свої домівки та стикається з труднощами в оплаті оренди. Субсидія буде надаватися тим родинам, які найбільше потребують допомоги. Враховуватиметься фінансовий стан заявників та регіональні особливості орендних цін.
Скористатися допомогою зможуть:
- ВПО, які виїхали з окупованих територій або зон бойових дій і не мають житла у безпечних регіонах;
- родини, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання;
- орендарі, які витрачають значну частину доходу на оплату житла.
При цьому субсидія не надаватиметься, якщо орендар і орендодавець є родичами, отримувач уже отримує іншу допомогу на проживання, або якщо приміщення, що орендується, бере участь у програмі "Прихисток".
Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримувати субсидії на оренду житла незалежно від дати отримання цього статусу. Право на таку допомогу мають також громадяни, які були змушені залишити свої домівки ще з 2014 року.
Крім того, у грудні 2025 року уряд продовжить виплати для переселенців. РБК-Україна розповідало, хто із ВПО може залишитися без грошової допомоги.
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