Яку допомогу українці можуть отримати після виїзду з ТОТ: роз’яснення адвоката

Починаючи з 2014 року частина території України опинилася під тимчасовою окупацією. Унаслідок цього тисячі українців були змушені залишити свої домівки та переїхати на підконтрольну територію або за кордон. Втім, після виїзду багато з них стикаються з низкою труднощів: втрата документів, отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО), доступ до соціальних виплат, проблеми з працевлаштуванням та витрати на житло.

На яку допомогу можуть розраховувати українці, які виїхали із тимчасово окупованої території (ТОТ) нашої країни, у коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Статус ВПО та державна підтримка

Держава не залишає громадян наодинці з цими викликами. Для українців, які покинули тимчасово окуповані території, передбачений статус ВПО. Він гарантує право на фінансову допомогу та соціальні пільги.

Оформити статус ВПО можна в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), управліннях соціального захисту або органах місцевого самоврядування. Після отримання відповідної довідки переселенці можуть розраховувати на щомісячну грошову допомогу:

3000 гривень - для дітей та осіб з інвалідністю;

2000 гривень - для інших категорій громадян.

Адвокатка звертає увагу на те, що в різних регіонах України діють додаткові програми підтримки: компенсація витрат на оренду житла, пільги на оплату комунальних послуг та інші види соціальної допомоги.

Допомога від міжнародних організацій

Окрім державної підтримки, українці можуть отримати допомогу від міжнародних організацій:

Організація Об’єднаних Націй (ООН) виплачує 6600 гривень на особу протягом трьох місяців;

ЮНІСЕФ надає грошову допомогу сім’ям із дітьми - 3600 гривень на людину протягом трьох місяців;

Червоний Хрест забезпечує гуманітарною допомогою - продуктами, одягом та медикаментами.

Для отримання такої допомоги необхідно зареєструватися на відповідних онлайн-платформах або звернутися до гуманітарних центрів, що працюють у регіонах прийому переселенців.

Компенсація за втрачене майно

Українці, які втратили житло через війну, мають право на відшкодування збитків у межах державної програми "єВідновлення". Для цього потрібно мати документи, що підтверджують право власності, а також фото- чи відеофіксацію пошкоджень та свідчення очевидців.

"Виїзд з тимчасово окупованих територій - це складний крок, що супроводжується численними труднощами. Проте громадяни України мають широкий спектр прав і можливостей отримати підтримку від держави та міжнародних організацій. Головне - знати алгоритм дій, звертатися до відповідних органів і своєчасно подавати документи на соціальну допомогу та компенсації", - підсумовує Воронкова.