Какую помощь украинцы могут получить после выезда с ВОТ: разъяснение адвоката

Начиная с 2014 года часть территории Украины оказалась под временной оккупацией. Вследствие этого тысячи украинцев были вынуждены покинуть свои дома и переехать на подконтрольную территорию или за границу. Впрочем, после выезда многие из них сталкиваются с рядом трудностей: потеря документов, получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ), доступ к социальным выплатам, проблемы с трудоустройством и расходы на жилье.

На какую помощь могут рассчитывать украинцы, которые выехали с временно оккупированной территории (ВОТ) нашей страны, в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Статус ВПЛ и государственная поддержка

Государство не оставляет граждан наедине с этими вызовами. Для украинцев, которые покинули временно оккупированные территории, предусмотрен статус ВПЛ. Он гарантирует право на финансовую помощь и социальные льготы.

Оформить статус ВПЛ можно в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), управлениях социальной защиты или органах местного самоуправления. После получения соответствующей справки переселенцы могут рассчитывать на ежемесячную денежную помощь:

3000 гривен - для детей и лиц с инвалидностью;

2000 гривен - для других категорий граждан.

Адвокат обращает внимание на то, что в разных регионах Украины действуют дополнительные программы поддержки: компенсация расходов на аренду жилья, льготы на оплату коммунальных услуг и другие виды социальной помощи.

Помощь от международных организаций

Кроме государственной поддержки, украинцы могут получить помощь от международных организаций:

Организация Объединенных Наций (ООН) выплачивает 6600 гривен на человека в течение трех месяцев;

ЮНИСЕФ предоставляет денежную помощь семьям с детьми - 3600 гривен на человека в течение трех месяцев;

Красный Крест обеспечивает гуманитарной помощью - продуктами, одеждой и медикаментами.

Для получения такой помощи необходимо зарегистрироваться на соответствующих онлайн-платформах или обратиться в гуманитарные центры, работающие в регионах приема переселенцев.

Компенсация за утраченное имущество

Украинцы, которые потеряли жилье из-за войны, имеют право на возмещение убытков в рамках государственной программы "єВідновлення". Для этого нужно иметь документы, подтверждающие право собственности, а также фото- или видеофиксацию повреждений и свидетельства очевидцев.

"Выезд с временно оккупированных территорий - это сложный шаг, сопровождающийся многочисленными трудностями. Однако граждане Украины имеют широкий спектр прав и возможностей получить поддержку от государства и международных организаций. Главное - знать алгоритм действий, обращаться в соответствующие органы и своевременно подавать документы на социальную помощь и компенсации", - заключает Воронкова.