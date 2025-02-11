Виплати можуть скасувати: коли переселенці можуть втратити допомогу

У березні 2025 року уряд автоматично продовжить виплати для внутрішньо переміщених осіб. Втім, дехто з переселенців може втратити допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Національної соціальної сервісної служби України.

Варто зазначити, що допомогу на проживання в Україні отримують найвразливіші категорії ВПО. Одна з найголовніших умов - це сукупний дохід сімей-переселенців. У розрахунку на одного члена сім'ї він має становити не більше 9 444 гривень.

У березні Кабмін продовжить нарахування допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через війну.

Як наголошують в уряді, всі, хто вже отримує допомогу, матимуть автоматичне продовження виплат - подавати додаткову заяву не потрібно.

Розмір допомоги у 2025 році не змінився:

для осіб з інвалідністю та дітей - 3 тисячі гривень;

для інших осіб - 2 тисячі гривень.

Проте деякі переселенці можуть втратити грошову допомогу. Це може статися після перевірки на відповідність критеріям для отримання виплат. Якщо буде встановлено, до прикладу, що людина понад 30 днів перебуває за кордоном, придбала житло/авто, зріс її дохід, то держава припинить виплату допомоги.

"Систематичний контроль за правомірністю отриманих виплат дає змогу забезпечити адресне реагування на потреби ВПО й раціональне використання бюджетних ресурсів для тих, хто цього потребує", - вказують у Національній соціальній сервісній службі.

Минулого року було проведено 6029 перевірок фактичного місця проживання/перебування ВПО. За результатами у понад 79% випадків встановлено факт відсутності осіб за вказаними адресами.