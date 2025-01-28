Субсидія на оренду житла: українцям роз’яснили, хто зможе отримати
Українці, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), зможуть отримувати субсидії на оренду житла, незалежно від того, коли вони отримали статус ВПО. На цю допомогу мають право й ті громадяни, які перемістилися ще з 2014 року.
РБК-Україна повідомляє, що про це вранці 28 січня в ефірі телемарафону сказав член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член парламентської ТСК з питань захисту прав ВПО Сергій Козир.
За його словами, програма охоплює всю територію України, без обмежень за регіонами. Однак деякі обмеження все ж існують. Зокрема, отримати субсидію зможуть лише ті, хто не має власного житла на підконтрольній території та не отримує допомогу на проживання у розмірі 2-3 тисяч гривень.
Козир також зазначає, що сума субсидії може бути більшою за 2-3 тисячі гривень, які люди отримують у якості грошової допомоги для ВПО. Скільки грошей переселенці отримають на оренду житла, залежить від регіону та матеріального становища родини.
Перші кошти ВПО зможуть отримати вже протягом розрахункового місяця після запуску.
Нагадаємо, з 29 січня внутрішньо переміщені особи (ВПО) матимуть змогу отримати субсидію на оренду житла. Ця програма покликана підтримати українців, які через війну змушені були покинути свої домівки та зіткнулися з фінансовими труднощами при оренді житла в нових регіонах. РБК-Україна розповідало, хто і як може оформити допомогу на оренду житла.
Також ми писали, що субсидія на оренду житла надаватиметься за принципом традиційної житлової субсидії та буде доступною для сімей, які найбільше потребують фінансової підтримки.
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