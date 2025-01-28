Субсидія на оренду житла: українцям роз’яснили, хто зможе отримати

Українці, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), зможуть отримувати субсидії на оренду житла, незалежно від того, коли вони отримали статус ВПО. На цю допомогу мають право й ті громадяни, які перемістилися ще з 2014 року.

РБК-Україна повідомляє, що про це вранці 28 січня в ефірі телемарафону сказав член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член парламентської ТСК з питань захисту прав ВПО Сергій Козир.

За його словами, програма охоплює всю територію України, без обмежень за регіонами. Однак деякі обмеження все ж існують. Зокрема, отримати субсидію зможуть лише ті, хто не має власного житла на підконтрольній території та не отримує допомогу на проживання у розмірі 2-3 тисяч гривень. Козир також зазначає, що сума субсидії може бути більшою за 2-3 тисячі гривень, які люди отримують у якості грошової допомоги для ВПО. Скільки грошей переселенці отримають на оренду житла, залежить від регіону та матеріального становища родини. Перші кошти ВПО зможуть отримати вже протягом розрахункового місяця після запуску.