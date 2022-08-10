UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Кто-то неудачно бросил окурок": В российском Ейске пылает нефтехранилище (видео)

Фото: в российском Ейске пылает нефтехранилище (t.me/andriyshTime)
Автор: Руслан Гаращенко

В российском городе Ейск, которой находится напротив Мариуполя через Азовское море, горит нефтехранилище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В российском Ейске, который почти напротив Мариуполя через Азов в 30 км, вдруг тоже хлопок утром. Пылает нефтехранилище. Наверное тоже кто-то неудачно бросил окурок", - написал он.

Андрющенко отметил, что Ейск - именно тот город, откуда оккупанты планировали завозить боеприпасы в Мариупольский порт. Помимо порта, в Ейске также есть грузовой авиатерминал.

Напомним, вчера в оккупированном Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке, которую российские оккупанты используют в том числе в войне против Украины. Известно о гибели по крайней мере одного человека и нескольких раненых. Украинская сторона отрицает причастность.

Все подробности вчерашнего инцидента - в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНефтьПожар