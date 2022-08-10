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"Хтось невдало кинув недопалок": У російському Єйську палає нафтосховище (відео)

Фото: у російському Єйську палає нафтосховище (t.me/andriyshTime)
Автор: Руслан Гаращенко

У російському місті Єйськ, якій знаходиться навпроти Маріуполя через Азовське море, горить нафтосховище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"У російському Єйську, який майже навпроти Маріуполя через Азов в 30 км, раптом теж бавовна вранці. Палає нафтосховище. Напевно теж хтось невдало кинув недопалок", - написав він.

Андрющенко зазначив, що Єйськ - саме те місто, звідки окупанти планували завозити боєприпаси в Маріупольський порт. Крім порту, в Єйську також є вантажний авіатермінал.

Нагадаємо, вчора в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські окупанти використовують у тому числі у війні проти України. Відомо про загибель принаймні однієї людини і кількох поранених. Українська сторона заперечує причетність.

Всі подробиці вчорашнього інциденту - в матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

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