Кто, если не Джонсон? Bloomberg назвал главных претендентов на пост премьера Британии

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может объявить о своей отставке. Сейчас нет явного фаворита на пост преемника Джонсона, но пост может занять один из членов нынешнего правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание сообщает, что есть восемь основных претендентов на пост премьера Британии.

Лиз Трасс

Глава МИД Лиз Трасс стала заметной фигурой в ответе Великобритании на войну России в Украине и теперь ведет переговоры с ЕС об отношениях после Brexit. До этого Трасс укрепила свою популярность на посту министра международной торговли, согласовывая торговые сделки с десятками стран.

Надим Захави

Работая министром по вопросам вакцинации Захави курировал успешное внедрение в Великобритании вакцин против COVID-19, что принесло ему похвалу и повышение до министра образования в сентябре.

Постоянная преданность Джонсону делает Захави непригодным для руководства партией, однако многие считают его надежной опорой.

Риши Сунак

Сунак стал известным во время пандемии, когда правительство выделило десятки миллиардов фунтов стерлингов на помощь предприятиям и работникам, что вызвало резкий рост его популярности.

Сунак считается фаворитом на пост преемника Джонсона, что объясняется тем, что его считают одним из самых отточенных исполнителей партии Тори, который хорошо разбирается в деталях политики.

Бен Уоллес

Министр обороны Бен Уоллес вошел в парламент в 2005 году, до этого работая в парламенте Шотландии. В 2008 году он получил признание за свою работу в кампании по обеспечению прозрачности расходов членов парламента. С 2015 года он был младшим министром, после назначения Джонсона занял пост главы Минобороны.

Саджид Джавид

Бывший министр здравоохранения Саджид Джавид является еще одним опытным членом Кабинета министров, возглавлявшим шесть правительственных департаментов.

Пенни Мордаунт

Один из самых популярных членов парламента среди членов партии Тори. В настоящее время Мордаунт является министром торговли. В партии ее считают сильной сторонницей Brexit, обладающей харизмой и хорошими лидерскими качествами.

Джереми Хант

Хант руководил Национальной службой здравоохранения при Дэвиде Кэмероне и Терезе Мэй. Он выступал за то, чтобы остаться в Европейском союзе во время референдума 2016 года.

Том Тугендхат

Том Тугендхат возглавляет парламентский комитет по иностранным делам. Он уже дал понять, что будет участвовать в любом конкурсе на лидерство.

Впервые избранный в 2015 году, Тугендхат поддержал идею сохранения Великобритании в ЕС, но с тех пор говорит, что страна должна двигаться дальше. Он регулярно критикует Джонсона и часто высказывается по вопросам внешней политики, в частности, о необходимости занять жесткую позицию в отношении Китая.