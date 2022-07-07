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Хто, якщо не Джонсон? Bloomberg назвав головних претендентів на посаду прем'єра Британії

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Лондон, Четвер 07 липня 2022 13:15
Хто, якщо не Джонсон? Bloomberg назвав головних претендентів на посаду прем'єра Британії Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може оголосити про свою відставку. Зараз немає явного фаворита на пост наступника Джонсона, але пост може зайняти один з членів нинішнього уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання повідомляє, що є вісім основних претендентів на пост прем'єра Британії.

Ліз Трас

Хто, якщо не Джонсон? Bloomberg назвав головних претендентів на посаду прем'єра Британії

Фото: Ліз Трас (Getty Images)

Глава МЗС Ліз Трас стала помітною фігурою у відповіді Великобританії на війну Росії в Україні і тепер веде переговори з ЄС про відносини після Brexit. До цього Трас зміцнила свою популярність на посаді міністра міжнародної торгівлі, погоджуючи торговельні угоди з десятками країн.

Надім Захаві

Хто, якщо не Джонсон? Bloomberg назвав головних претендентів на посаду прем'єра БританіїФото: Надім Захаві (Getty Images)

Працюючи міністром з питань вакцинації Захаві курирував успішне впровадження у Великобританії вакцин проти COVID-19, що принесло йому похвалу і підвищення до міністра освіти у вересні.

Постійна відданість Джонсону робить Захаві непридатним для керівництва партією, проте багато хто вважає його надійною опорою.

Ріші Сунак

Хто, якщо не Джонсон? Bloomberg назвав головних претендентів на посаду прем'єра Британії

Фото: Ріши Сунак (Getty Images)

Сунак став відомим під час пандемії, коли уряд виділив десятки мільярдів фунтів стерлінгів на допомогу підприємствам і працівникам, що викликало різке зростання його популярності.

Сунак вважається фаворитом на пост наступника Джонсона, що пояснюється тим, що його вважають одним з найбільш відточених виконавців партії Торі, що добре розбирається в деталях політики.

Бен Уоллес

Хто, якщо не Джонсон? Bloomberg назвав головних претендентів на посаду прем'єра Британії

Фото: Бен Уоллес (Getty Images)

Міністр оборони Бен Уоллес увійшов до парламенту у 2005 році, до цього працюючи в парламенті Шотландії. У 2008 році він отримав визнання за свою роботу в кампанії із забезпечення прозорості витрат членів парламенту. З 2015 року він був молодшим міністром, після призначення Джонсона зайняв пост глави Міноборони.

Саджид Джавід

Хто, якщо не Джонсон? Bloomberg назвав головних претендентів на посаду прем'єра Британії

Фото: Саджид Джавід (Getty Images)

Колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід є ще одним досвідченим членом Кабінету міністрів, який очолював шість урядових департаментів.

Пенні Мордаунт

Хто, якщо не Джонсон? Bloomberg назвав головних претендентів на посаду прем'єра Британії

Фото: Пенні Мордаунт (Getty Images)

Один з найпопулярніших членів парламенту серед членів партії Торі. В даний час Мордаунт є міністром торгівлі. У партії її вважають сильною прихильницею Brexit, що володіє харизмою і хорошими лідерськими якостями.

Джеремі Хант

Хто, якщо не Джонсон? Bloomberg назвав головних претендентів на посаду прем'єра БританіїФото: Джеремі Хант (Getty Images)

Хант керував Національною службою охорони здоров'я при Девіді Кемероні і Терезі Мей. Він виступав за те, щоб залишитися в Європейському союзі під час референдуму 2016 року.

Тому Тугендхат

Тому Тугендхат очолює парламентський Комітет у закордонних справах. Він вже дав зрозуміти, що братиме участь у будь-якому конкурсі на лідерство.

Вперше обраний у 2015 році, Тугендхат підтримав ідею збереження Великобританії в ЄС, але з того часу каже, що країна повинна рухатися далі. Він регулярно критикує Джонсона і часто висловлюється з питань зовнішньої політики, зокрема, про необхідність зайняти жорстку позицію щодо Китаю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Борис Джонсон готовий піти у відставку.

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