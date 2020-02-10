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КСУ рассмотрит конституционность закона о переименовании УПЦ

Новости » Политика     10.02.2020 - 18:10
КСУ рассмотрит конституционность закона о переименовании УПЦ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рассмотрение состоится по конституционному представлению 49 нардепов относительно соответствия закона Конституции Украины

Конституционный суд Украины завтра, 11 февраля, начнет рассмотрение закона о переименовании Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ.

Сообщается, что рассмотрение состоится по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины О внесении изменения к статье 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которого находится за пределами Украины в стране, которая по закону признана что осуществила военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины" в форме письменного производства (открытая часть пленарного заседания)

Напомним, в декабре 2019 года Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата сохранить название.

Ранее, в июле Шестой апелляционный административный суд отказал Минкульту в разблокировании процесса переименования УПЦ Московского патриархата.

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